½é¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢G7¡Ê¡á¼çÍ×7¥«¹ñ¡Ë¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Î¾ì¤òÇ°Æ¬¤ËÁá´ü¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆü´ÚÊÆ3¥«¹ñÏ¢·È¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×ÀïÎ¬´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤¬°ìÃ×
¡ÖÅöÁ³½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤«¤é¤ÏÅöÁ³¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¢Î¾À¯ÉÜ¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿´ðÈ×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¿½¤·½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ë
¡¡Ìó25Ê¬´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌ¤Ç¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢¡ÖÆü´Ú¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯ÀïÎ¬´Ä¶¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤á¤¿3¥«¹ñ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÆü´Ú´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÂÐÌÌ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÀïÎ¬Åª´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç´ÚÆü´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¹ñ±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶¦À¸¤Ç¤¤ëÊý¸þ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿´ÚÆü´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¡ÖÎ¾¹ñÌ±¤Î³èÈ¯¤Ê¸òÎ®¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Åö¶É´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½é¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë