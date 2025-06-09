Âç±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£

¼«¼£ÂÎ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯²°»Ô¤È´ÎÉÕÄ®¤Ç¤ÏÂç±«¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£´ÎÉÕÄ®¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÙ¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾²²¼¿»¿å¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÜ²¼¤Ç¤ÏÆ»Ï©¤Î´§¿å¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¼Ö2Âæ¤«¤éÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¼¯²°»Ô¸ãÊ¿Ä®¤Ç¤â¼Ö1Âæ¤¬¿å¤Ë¿»¤«¤ê¡¢ÃËÀ­1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

´ÎÉÕÄ®ÏÀÃÏ¤Î¸©Æ»73¹æ¤Ç¤Ï¡¢´§¿å¤Î¤¿¤á°ìÉô¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¸©Æ»73¹æ¤Ç¤Ï¡¢¼¯²°»ÔÂç°¨ÎÉÄ®¼þÊÕ¤Ç¤¬¤±Êø¤ì¤Î¤¿¤áÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»Ø½É»Ô¤Ç¤â¡¢³«Ê¹ÃÏ¶è¤ä»³ÀîÃÏ¶è¡¢ÃÓÅÄÃÏ¶è¤Î»ÔÆ»±è¤¤¤¢¤ï¤»¤Æ4¤«½ê¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦