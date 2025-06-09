¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½B¡¦¥·¥ë¥Ð¤Ëº£²Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å¡¡¿·¤¿¤Ë¥¤¥ó¥¶¡¼¥®´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÊóÆ»
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£²ÆÀ¤Âå¸òÂå¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØFoot Mercato¡Ù¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥¢¥¦¥Ê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥óC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
B¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï2017Ç¯7·î¤ËAS¥â¥Ê¥³¤«¤é¥Þ¥óC¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»404»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢72¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Î¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤«¤é¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£µ¨¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿B¡¦¥·¥¦¥Ð¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥óC¤òµî¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥·¥Æ¥£ÄÌ»»400»î¹ç½Ð¾ìÃ£À®¤ª¤á¤Ç¤È¤¦— ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ (@ManCityJP) May 7, 2025
¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ðpic.twitter.com/ix8wx43ROg