TKP¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»ÔPark¡ÝPFI»ö¶È¤Î¥ê¥¾¡¼¥È·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖSHONIN PARK¡×¤Î³«¶ÈÆü¤¬7·î24Æü¤Ë·èÄê
¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥Ô¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢TKP¡Ë¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎPark¡ÝPFI»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾å¿Í¥öÉÍ¸ø±àÀ°È÷±¿±Ä»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀßÃÖÅùÍ½Äê¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²óÆ±»ö¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖSHONIN PARK¡×¤Î³«¶ÈÆü¤ò7·î24Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖSHONIN PARK¡×¤Ï¡¢ÊÌÉÜÏÑ¤òË¾¤à¼«Á³Ë¤«¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È²¹Àô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è»ñ¸»¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÂÚºß¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖISHINOYA ÊÌÉÜ¡×¡¢º½Åò¤òÈ÷¤¨¤¿²¹Íá»ÜÀß¡ÖSand SPA¡×¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥ê¥ëÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖGrill Takka¡Ê¥°¥ê¥ë¥¿¥Ã¥«¡Ë¡×¤òÍÊ¤·¡¢ÂÚºß¡¦Ìþ¤·¡¦¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡ÖISHINOYA ÊÌÉÜ¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¡£Á´µÒ¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Î¥¤ì·Á¼°¤Î¥³¥Æ¡¼¥¸¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµÒ¼¼¤Ç¸»Àô¤«¤±Î®¤·²¹Àô¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°ìÉô¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤ÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¡¢6·î23Æü¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î»ÜÀß³µÍ×¡Ï
»ÜÀßÌ¾¾Î¡§ISHINOYA ÊÌÉÜ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0977¡Ý75¡Ý6363
µÒ¼¼¿ô¡§23¼¼
Éô²°¥¿¥¤¥×¡§
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¤¥ó¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¡Ë¡§3¼¼¡Ê61.23m2¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¡Ë¡§2¼¼¡Ê56.59m2¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¥ê¥×¥ë¡ÊÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¡Ë¡§2¼¼¡Ê61.23m2¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¡§3¼¼¡Ê48.84m2¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ð¥ó¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡§3¼¼¡Ê48.84m2¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥È¥ê¥×¥ë¡§2¼¼¡Ê48.84m2¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¥ó¥°¡§8¼¼¡Ê26.96m2¡Ë
¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥Ô¡¼¡áhttps://www.tkp.jp