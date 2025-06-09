FRUITS ZIPPER¤¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·Ù¹ð¡Ö¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¡×Á°Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´ÑÍ÷¼Ô¤â¤ß¹ç¤¦Æ°²è³È»¶
FRUITS ZIPPER¤¬9Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î·Ù¹ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖFRUITS ZIPPER½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È½ñ¤¤À¤·¡¢¡Ö¼çºÅ¸ø±é¡¦³°Éô½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÍ÷¥Þ¥Ê¡¼¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤°ìÉô¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¡¢´ÑÍ÷Ãæ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¡×¡Ö²áÅÙ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¹Ô°Ù¡Ê¼þ°Ï¤Ø¤Î´í¸±¡¦ÌÂÏÇ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ë¡×¡ÖÅ«¡¦¸ýÅ«¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¥³¡¼¥ë¡¦²áÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ê¤É¡¢±é½Ð¤ä¼þ°Ï¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²»¤òÈ¯¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¡Ö·¸°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼þÃÎ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê±þ±ç¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸åFRUITS ZIPPER¤Î½Ð±é¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
FRUITS ZIPPER¤Ï8Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î´ÑÍ÷¼Ô¤¬¤â¤ß¹ç¤¦¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤¬¡¢SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£