Lenny code fictionが新曲「SUGAR」のミュージックビデオを公開した。本楽曲はテレビ東京系ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』の主題歌として抜擢されている。 ◆「SUGAR」MV 「潰してみなさい」「壊しなさい」という直接的且つインパクトのある歌詞内容がドラマの展開に拍車をかける楽曲内容となっている『SUGAR』だが、今回のミュージックビデオでは、シンプルでシリアスな作品ながらもバンド自身の持つ繊細でエッジの利いた演出が施され、楽曲の強さを彩った。 Vo.を務める片桐航は、MVについて以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ ■Lenny code fiction片桐航 コメント大人になった今、表面には冷静さを携えながらも、心の奥底には変わらず反骨心が息づいている--そんな自分を表現できたMVになったと思います。どれだけ歪な世界であっても、自分だけは変わらずにいたい。その自由さを貫くことを上手く表現できました。 Lenny code fiction Vo.片桐航 ◆ ◆ ◆ ドラマ『夫よ、死んでくれないか』は今月末の最終回にかけ、物語も佳境に差し掛かっているいる。このタイミングで公開されたミュージックビデオと合わせて、ドラマも楽曲もより楽しんでほしい。 Lenny code fiction「SUGAR」 配信中https://kmu.lnk.to/SUGAR タイアップ情報 ドラマプレミア23『夫よ、死んでくれないか』【放送日時】 毎週月曜 よる11時06分〜11時55分 放送【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送【配信】 各話放送終了後から、広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP・TVer・Lemino)にて見逃し配信▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/▶TVer:https://tver.jp/series/sruuvsr8ol▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Lemino」にて第一話から最新話まで独占見放題配信中▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/【原作】 丸山正樹 『夫よ、死んでくれないか』 (双葉文庫)【出演】 安達祐実 相武紗季 磯山さやか 竹財輝之助 高橋光臣 塚本高史久保田悠来 清水尚弥 遊井亮子 松浦りょう 柳憂怜 吉岡睦雄 新山千春【脚本】 的場友見【監督】 佐藤竜憲 進藤丈広 柿原利幸【音楽】 青木沙也果【チーフプロデューサー】 山鹿達也(テレビ東京)【プロデューサー】 都筑真悠子(テレビ東京) 東田陽介【制作】 テレビ東京 テレパック【製作著作】 「夫よ、死んでくれないか」製作委員会【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/otoshine/【公式X】 @tx_otoshine https://x.com/premiere23_tx【公式Instagram】 @tx_otoshine https://instagram.com/premiere23_tx【ハッシュタグ】 #おとしねⒸ「夫よ、死んでくれないか」製作委員会 関連リンク ◆Lenny code fiction オフィシャルサイト◆Lenny code fiction オフィシャルTwitter◆Lenny code fiction オフィシャルInstagram◆Lenny code fiction オフィシャルTikTok

