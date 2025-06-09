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Immigration raids fuel demand for migrant safety apps like ConsulApp - Rest of World
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Stun Grenades, Armored Trucks in ICE Raids Spur Tensions - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-06/rifles-stun-grenades-armored-trucks-in-ice-raids-spur-tensions
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https://jp.reuters.com/world/security/QBBMZVPFKVMA7PGHB5KT2T4PLU-2025-06-08/
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"SOS": This ICE facility in Texas should shock your conscience.
https://slate.com/news-and-politics/2025/06/sos-immigrant-texas-ice-facilities-abuses.html
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