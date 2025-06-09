ÁýÅÄÁ±¿®»á¡Ê£²£°£²£°Ç¯£··î¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸µµ¤¾ÝÄ£µ¤¾Ý¸¦µæ½ê¸¦µæ¼¼Ä¹¤ÎÁýÅÄÁ±¿®¡Ê¤Þ¤¹¤À¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë¤µ¤ó¤¬£¹Æü¡¢¸íÓë¡Ê¤´¤¨¤ó¡ËÀ­ÇÙ±ê¤Ç»àµî¤·¤¿¡£

¡¡£±£°£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¹ðÊÌ¼°¤Ï£±£´Æü¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¡¢ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¸µÏÂÀô£±¤Î£±£³¤Î£±£¸ÀôÎ¶»ûÊÌ±¡¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¡¢ÉÒ·Ã¤µ¤ó¡£

¡¡¹­Åç¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤Î¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤ò½ä¤ê¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¡¢¹ñ¤Î±ç¸îÂÐ¾Ý¶è°è¤è¤ê¹­ÈÏ°Ï¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¡ÖÁýÅÄ±«°è¡×¤òÈ¯É½¡£¶è°è³°¤Î½»Ì±¤é¤¬ÈïÇú¼Ô·ò¹¯¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¾¡ÁÊ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£