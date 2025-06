米津玄師「Plazma」LIVE映像 サムネイル(Photo by Jiro Konami)

2月27日、東京ドームで開催された「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」国内ツアーファイナル公演より、「Plazma」「 BOW AND ARROW」のライブ映像が米津玄師公式YouTubeでプレミア公開された。

【動画】米津玄師「Plazma」LIVE映像

今回のライブ映像は、2025年1月から4月にかけ開催されたツアー「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」の国内ファイナル公演として、2月27日に東京ドームにて開催された公演を映像化したもの。アンコール1曲目を飾った「BOW AND ARROW」は、砕け散る氷の映像をバックに煌びやかなサウンドで会場を彩った。言葉を積み上げ、まっすぐなまなざしで歌う姿が印象的なステージとなり、矢を放つように開放感のあるサビに突入すると、観客は手をあげて米津の熱演に応えた。 続く「Plazma」は、青、黄、白のガンダムカラーのライトに照らされ、ダンサブルなリズムにのせて、熱を込めた歌声が響き渡り、会場は熱狂の渦に包まれた。日本から、アジア、ヨーロッパ、アメリカを巡り、各地に新曲を届け、今ツアーは44万人を動員した。

来年には「米津玄師 2026 TOUR / GHOST」として、2026年11月6日から12月17日の期間、長野を皮切りに、大阪、愛知、福岡、宮城、神奈川にて全国6都市14公演のアリーナツアーを開催することが発表された。チケット最速先行は、シングル「Plazma / BOW AND ARROW」全形態に封入されるシリアルナンバーにて6月10日12時00分〜6月15日23時59分まで申し込みを受け付け予定。

15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、いよいよ6月11日に発売。全4形態で展開され、ガンダムシリーズに登場する架空ロボットのハロを元に、米津自身がイメージしたカラーリングに仕上げたパッケージの「ハロ盤」、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』作中に登場する、モビルスーツの戦闘起動用インストーラーデバイスをモチーフにした「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で予約を受付中。「インストーラーデバイス盤」にのみDVDが付属し、「Plazma」「BOW AND ARROW」ミュージックビデオのほか、羽生結弦氏による「BOW AND ARROW」Short Program ver.、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノンクレジットオープニング、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』Promotion Reel、TVアニメ『メダリスト』のノンクレジットオープニング映像など豪華内容を収録。全店舗共通特典として、「Plazma / BOW AND ARROW」サイリウムチャームが用意された。

「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグでお届けするガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌。劇場先行版 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は30以上の国と地域で上映が行われ大ヒットとなるなか、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』が放送し話題に。 「BOW AND ARROW」は、TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌。ミュージックビデオでは、羽生結弦氏によるスケーティングと米津玄師のスペシャルなコラボレーションが実現し国内外で大きな反響を呼んだ。