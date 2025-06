台湾を拠点に活動する日本式アイドルグループのPrimulav(プリムラブ)が、6月7日に台湾・新北市の時藝劇場 & 三重空軍一村廣場にて初の主催フェス「櫻草祭 powered by MAH」を開催した。 フェスはPrimulavの結成3.5周年を記念して開催。屋内のライブハウスと野外の特設無料ステージの2ステージ構成で約11時間に渡りライブを行った。出演アイドルは、台湾・日本・香港・タイのアジア各地から総勢39組が集結。台湾で開催されたアイドルフェスでは異例となる1000人を動員した。日本からは、煌めき☆アンフォレント、ゆるめるモ!、フルーティー、HelloYouth、空野青空、ニエロピエロ、参宮橋駅前女子が来台し盛り上げた。 観客は現地・台湾のファンだけでなく、日本人をはじめとした多くの外国人も参戦。野外ステージでは現地の親子連れも見られ、コアなファンからライト層まで幅広い世代が楽しんだ。この日の新北市は昼間がかんかん照りの台湾の夏らしい天気、夕方からは雨に振られたが、野外会場では雨に負けじと沢山のファンのコールが台北の空に鳴り響き、エモーショナルな雰囲気に包まれた。 Primulavの林安晴と陳庭筠が企画したランダムダンスコーナーでは、アイドルソングだけでなく、誰もが知ってるアニソンやJ-POPも流れ会場は大熱狂!フェスならではの多種多様なカルチャーの共有に、来場者は全員笑顔で忘れられない思い出を作り上げた。 フェス主催者のPrimulavは2会場で3回ライブを披露した。トリを務めたメインステージでのライブでは、夏にぴったりのセーラー風の新衣装で登場し、場内からは歓声があがった。 KANA-KANA「今回はセーラー服風の衣装で、後ろに私たちのロゴが入ってるよ〜!」林安晴「これってリーダーのアイディアだったよね?ロゴを入れることで、より団結力が感じられて、家族みたいな感じになれてすごく嬉しいです!」と嬉しそうに報告した。 また、この日から新メンバーに以前妹グループのGentiroverや哈比人-Chibies-でも活躍した彭莉嘉が加入し、新体制がスタートした。 彭莉嘉「実は私、加入を決めたのはけっこう前で、他のメンバーが知ったのは4月くらいだけど、私は誕生日の前、2月の初めにはもう決めてたんだ。だからそのときから話したいことも考えてたの。2〜3ヶ月くらい空いたけど、その間みんなまだ私が加入するって知らないのに「櫻草に入らないの?」って聞いてくれて、それがすごく歓迎されてるって感じがして嬉しかった。ありがとう。それから、まだ誰にも話してないけど……櫻草に入ったからにはみんなと一緒に叶えたい目標があるの。それは、櫻草全員で海外ワンマンライブをすること!」と突然の大宣言に残りのメンバーは驚きながらも「みんなで行けばできるんじゃない!?」「やったことないから、みんなと一緒にやってみたい!」と目を輝かせた。 KANA-KANAは、「私は……嘉嘉がPrimulavに入ってくれたこと、本当に感謝してます。ずっと「強力な武器」みたいな存在が欲しいと思ってたんです。嘉嘉は歌もすごく上手だし、顔もロリ系ですっごく可愛くて、スタイルも良くて……。実は寧寧が卒業を決めたときに、私はすぐ社長に「嘉嘉を説得して入ってもらえないか」ってお願いしたんです。だから、そんな強力な武器が仲間になってくれて、本当にありがとう!ハグしよう〜」と心から感謝を伝え、この日初披露した新曲「夏日♡Dreaming」をラストに再度歌い、大規模フェスの主催という大役を最高の形で締め括った。 Primulavは今週末の6月14日(土)、6月15日(日)に上海のバンダイナムコ上海文化センター · 夢想劇場にて開催される「TIF ASIA TOUR 2025 in Shanghai」にAKB48、虹のコンキスタドールらと出演。台湾からアジア、そして世界へ。新生Primulavの挑戦を楽しみにしていてほしい。 「TIF ASIA TOUR 2025 in Shanghai」2025年6月14日(土)、15日(日)@バンダイナムコ上海文化センター・夢想劇場X:https://x.com/tifasiatour Primulav 2021年11月にデビューした台湾・台北を拠点に活動する7人組アイドルグループ。台湾の音楽カルチャーに日本式の女性アイドルという新しい風を吹き込み、そこで生まれた新たな台湾式音楽カルチャーを世界に発信するために結成された。活動の場は台湾に限らず、日本・アジア・世界を舞台に台湾の魅力を発信していく。グループ名である『Primulav』は、”Primula”という世界中に分布する多年草が由来の造語。花言葉は「青春の美しさ」。誰しもがドキドキするような青春を世界中に届けられるグループになるようにという想いが込められている。 世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」への2年連続出演を始め、日本・香港・マカオ・上海・ソウルなどアジア各都市でライブを開催。2025年6月に新メンバー彭莉嘉を迎え7人体制となったPrimulavはこれからも世界中に”Primula”の種を蒔いていく。 メンバー/メンバーカラー・任心絓 (レン・シンユエ) 緑・KANA-KANA(カナ・カナ) オレンジ・林安晴 (リン・アンチン) 黄色・KANO-KANO (カノ・カノ) 白・陳庭筠 (チェン・ティンユン) 青・俞淣沫 (ユ・ニモ) 赤・彭莉嘉(ポン・リージャー) ピンク ◆Primulavオフィシャルサイト

