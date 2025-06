センチミリメンタルの新曲「ツキアカリ」が6月25日(水)に配信リリースとなる。 「ツキアカリ」は、鋭く切り込むバンドサウンドにブラスのきらめきが交錯するロックチューンで、儚さと力強さを併せもったセンチミリメンタルにとって新たな一面を提示する仕上がりになっているという。作詞・作曲は温詞、編曲をシライシ紗トリが手がけている。 ◆ ◆ ◆ その昔、「明日はいらない」と叫ぶように歌っていた人がいました。その姿とエネルギーに突き動かされ、僕はこの曲を書きました。諦めの感情なのに、なんでこんなにも生命を感じるんだろうと。また今回はサウンドプロデュースをシライシ紗トリさんにお願いしました。これはセンチミリメンタルとして初めての試みです。客観的に、そして新しい視点で見てもらい、それを落とし込む機会を設けることで、今後のセンチミリメンタルの世界がより広く、よりクリエイティブなものになるのではと思ったからです。あの叫ぶような歌がかつての僕を突き動かしたように、この歌があなたの人生を動かす一曲になりますように。 センチミリメンタル ◆ ◆ ◆ 本楽曲は6月11日(水)に放送されるZIP-FM「WEAR MUSIC」にて初オンエアされる。 センチミリメンタルは「ツキアカリ」の配信に続き、7月にはFC限定のアコースティックライブ<Atelier C>を大阪と東京で開催し、さらに9月からは全国ツアーも控えている。 センチミリメンタル「ツキアカリ」2025年6月25日(水)配信ダウンロード・ストリーミング https://erj.lnk.to/WJv6tI <センチミリメンタル Acoustic Live “Atelier C”>※FC限定公演 2025年7月6日(日)ビルボードライブ大阪 1stステージ OPEN 15:30 / START 16:30 2ndステージ OPEN 18:30 / START 19:302025年7月13日(日)ビルボードライブ東京 1stステージ OPEN 15:30 / START 16:30 2ndステージ OPEN 18:30 / START 19:30サービスエリア \7,500(税込)/カジュアルエリア \7,000(税込・1ドリンク付)https://www.cenmilli.com/ <センチミリメンタル 全国ツアー2025> 9月14日(日)愛知・ダイアモンドホール(開場17:00/開演18:00)9月27日(土)宮城・Rensa(開場16:00/開演17:00)10月18日(土)大阪・BIG CAT(SOLD OUT)10月25日(土)広島・セカンドクラッチ(SOLD OUT)10月26日(日)福岡・BEAT STATION(SOLD OUT)11月9日(日)神奈川・KT Zepp Yokohama(開場16:00/開演17:00)料金:スタンディング \6,500(税込)/2階指定席 \7,500(税込・神奈川公演のみ)※未就学児童入場不可、ドリンク代別途必要https://www.cenmilli.com/

