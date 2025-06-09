¤³¤¦Ãå¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤¬Ä©Àï¤·¤ä¤¹¤¤♡¡Ö¹â¸«¤¨¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¡×
1Ëç¤Ç¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ô¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ø¡£º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¹â¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¾å¼ê¤Ë¥Þ¥Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Æ¥£¥¢ー¥É¥ï¥ó¥Ô
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Æ¥£¥¢ー¥É¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡ÊÈ¾Âµ¡ËZ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ò¥é¥Ò¥éÍÉ¤ì¤ë¥Æ¥£¥¢ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¥Èþ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¼ó¸µ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¥Ã¥Ñー¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾åÉÊ¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Âç¿Í¤Î¹â¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥äー¥É¥³ー¥Ç
¡Ö#40Âå¥³ー¥Ç¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëGU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎNatsuki¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥åー¥ë¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ¡£¥Á¥åー¥ë¥¹¥«ー¥È¤ò¥ï¥ó¥Ô¤ÎÃæ¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢Âç¿Í¤Î¹â¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥ï¥ó¥Ôー¥¹1Ëç¤Ç¤Ï¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤éÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æ¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¡ÖÉ½ÌÌ´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¥ï¥ó¥Ô¡£¥Æ¥£¥¢ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¤¥É¥ê¥Ü¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¿¼¤¤V¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£
Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦ºÇ½Ü¥Þ¥ê¥ó¥³ー¥Ç
¡Ö#Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëGU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎHiroko¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Üー¥ÀーÊÁ¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Þ¥ê¥óÉ÷¥³ー¥Ç¤¬´°À®¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Î¾®Êª»È¤¤¤â¡¢¹â¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i