¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡¢·Ð±Ä¿ØÈ¯¿®¤Î¡ÖºÆÀ¸¡¦²þ³×¡×Êý¿Ë¤Ë»¿Æ±¡Ö¹¤¯¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤Ë¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï9Æü¡¢Æ±¶É¤Î¡ÖºÆÀ¸¡¦²þ³×¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤ò¡¢Ì±Êü³Æ¼Ò¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¡áÅìµþ¡¦Âæ¾ì
¡û¡Ö×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬Êú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸¡¦²þ³×¡×¤ÎÊý¿Ë¤Ø¤Î»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÑ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤ËÀ¼ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·º£¸å¡¢»¿Æ±¤·¤«¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò·Ð±Ä(²ñ¼Ò)¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¹ç¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¼ÒÆâ¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤Ë¤è¤êÅ¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À§Àµ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼è°ú¡¦Äó·ÈÀè´ë¶È¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÊÀ¼Ò¤òÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¾Íè¤ËÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¡¢³Æ½ê¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬Êú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯¤¯¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¼Ò²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ½÷À¼Ò°÷¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬À¼¤ò´ó¤»¤ëÀè¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅöÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¤È¶¦¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡û10¡óÌ¤Ëþ¤«¤é¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë²ÃÆþµ¬ÌÏ¤Ë
°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤è¤Ó¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ä¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤âÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¨²ü½èÊ¬Åù¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢¹¤¯¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¼Ò¶È¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢1966Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¶áÇ¯¤Ï¼Ò°÷¿ô¤Î10¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡È¼å¾®ÁÈ¹ç¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Î½µ´©»ïÊóÆ»°Ê¹ß¡¢ÁÈ¹ç°÷¿ô¤¬Áý²Ã¡£1·î17Æü¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥º¥É²ñ¸«¡É°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1·î°Ê¹ß¡¢Á°ÂÎÀ©¡¦¸½ÂÎÀ©¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤ÏÏ«»ÈÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤ä¿Í»öÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ÏÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¡áÅìµþ¡¦Âæ¾ì
¡û¡Ö×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬Êú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸¡¦²þ³×¡×¤ÎÊý¿Ë¤Ø¤Î»¿Æ±¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤ÎÊÑ³×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼«³Ð¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¹¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿¿Ùõ(¤·¤ó¤·)¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤ËÀ¼ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·º£¸å¡¢»¿Æ±¤·¤«¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤ÎÊÑ¹¹¤ò·Ð±Ä(²ñ¼Ò)¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¹ç¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¼ÒÆâ¤Î¼«¾ôºîÍÑ¤Ë¤è¤êÅ¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À§Àµ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡û10¡óÌ¤Ëþ¤«¤é¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë²ÃÆþµ¬ÌÏ¤Ë
°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ª¤è¤Ó¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢À©ºî¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤ä¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤âÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¼Ò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¨²ü½èÊ¬Åù¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÒÆâ¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢¹¤¯¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¼Ò¶È¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï¡¢1966Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¶áÇ¯¤Ï¼Ò°÷¿ô¤Î10¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡È¼å¾®ÁÈ¹ç¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤Î»ö°Æ¤Î½µ´©»ïÊóÆ»°Ê¹ß¡¢ÁÈ¹ç°÷¿ô¤¬Áý²Ã¡£1·î17Æü¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥º¥É²ñ¸«¡É°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤ÎÈ¾¿ô¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1·î°Ê¹ß¡¢Á°ÂÎÀ©¡¦¸½ÂÎÀ©¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤ÏÏ«»ÈÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢À¶¿å¸¼£¼ÒÄ¹¤ä¿Í»öÃ´Åö¤Î¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î°Õ¸«¤ÏÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£