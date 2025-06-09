¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¡ßMoMA¤Î¥¢¡¼¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡È´ßÊÕ¤Ëºé¤¯²Ö¡É¤Ê¤É¿·ºî3¼ï
¥æ¥Ë¥¯¥í(UNIQLO)¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤«¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û(MoMA)¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹T¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î9Æü(·î)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
MoMA¤Î¥¢¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä
MoMA¤¬¼ýÂ¢¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎºîÉÊ¤òT¥·¥ã¥Ä¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡ÖMoMA ¥¢¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¥º¡×¡£2025Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤Î¡ÔÀ±·îÌë¡Õ¤ò´Þ¤à4¼ïÎà¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Í¤Î¡È¿çÏ¡¡É¤Ê¤É¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ïÎà
2025Ç¯6·î¤Ï¡¢Á´3¼ïÎà¤Î¿·ºîT¥·¥ã¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤¬´ßÊÕ¤Ëºé¤¯¥¢¥¬¥Ñ¥ó¥µ¥¹¤Î²Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ô¥¢¥¬¥Ñ¥ó¥µ¥¹¡Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥»¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤è¤ë¡Ô¤ê¤ó¤´¤Î¤¢¤ëÀÅÊª²è¡Õ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¦¹ï²È¥ë¡¼¥¹¡¦¥¢¥µ¥ï¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤â¤·¤¯¤ÏÇØÌÌ¤Ë¥¢¡¼¥È¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥ê¥æ¡¼¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ãå¡£ºî¼ÔÌ¾¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢MoMA¤Î¥í¥´¤âÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡ÖMoMA ¥¢¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¥º UT¡×¿·ºîT¥·¥ã¥Ä
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î9Æü(·î)
Å¸³«¡§Á´¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
²Á³Ê¡§³Æ1,500±ß
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¡ßMoMA¤Î¥¢¡¼¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¡È´ßÊÕ¤Ëºé¤¯²Ö¡É¤Ê¤É¿·ºî3¼ï