¡Úµð¿Í¡Û £¸·î£±¡Á£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ï¡Ö£Ë£É£Ä£Ó¡¡£Æ£Å£Ó¡× Áª¼êÁ÷¤ê½Ð¤·ÂÎ¸³¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü
¡¡µð¿Í¤Ï£¹Æü¡¢¡Ö£Ë£É£Ä£Ó¡¡£Æ£Å£Ó¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë£¸·î£±Æü¡Á£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÆü£²£°Ì¾¤¬°ìÆüÃæ¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤»¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¡£±þÊç¤Î¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï£¶·î£¹Æü¤Î£±£µ»þ¡Á£¶·î£²£¹Æü£²£³»þ£µ£¹Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÁ°Áª¼êÁ÷¤ê½Ð¤·ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿Ä¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÅöÆü¤ÎÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿£±Ì¾¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¯É½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£