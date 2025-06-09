Éé½ý¤ÇÆüËÜÂåÉ½Î¥Ã¦¤Î·§ºä¸÷´õ¡¢±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¡Ä¾å°ÌÁè¤¤¤ÎÇð¤ËÂç¤¤ÊÄË¼ê
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï9Æü¡¢MF·§ºä¸÷´õ¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿·§ºä¤À¤¬¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·ÉÂ±¡¤ØÄ¾¹Ô¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÉé½ý¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éé½ý²Õ½ê¤äÄøÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Çð¤Ï·§ºä¤¬±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î·§ºä¤ÏÇð¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯2·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç18»î¹ç¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¼ç¼´¤¿¤ë·§ºä¤ÎÉé½ý¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö34¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«Ãæ¤ÎÇð¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£·î¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿·§ºä¤À¤¬¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·ÉÂ±¡¤ØÄ¾¹Ô¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÉé½ý¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Éé½ý²Õ½ê¤äÄøÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Çð¤Ï·§ºä¤¬±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á´¼£´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î·§ºä¤ÏÇð¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç³Ø¤ò·Ð¤ÆºòÇ¯2·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç18»î¹ç¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¼ç¼´¤¿¤ë·§ºä¤ÎÉé½ý¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö34¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾å°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«Ãæ¤ÎÇð¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£