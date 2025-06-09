¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡ÖÉÏË³¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤Î¾ÃÈñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ËèÆü¼«ÈÎµ¡¤Ç´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¦¿Í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ªÃã¤òÇã¤¦¿Í¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÉÔÍ×¤Ê¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬½¬´·²½¡×¤·¡Ö¾®Á¬¤ÎÏ²Èñ¤â¡¢ÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î½¬´·¤ò¤µ¤é¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ò»Ï¤á¤«¤éÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹Í¤¨¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÁ´Êý°Ì¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤Î½¬´·¤ËÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¼«Ê¬¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë
¡¦¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÀ¸³è¥³¥¹¥È¤¬°µ½Ì¤Ç¤¤ë
¡¦¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë
Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤¬È¯Æ°¤¹¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ä¡Ä
¼«ÈÎµ¡¤ÇËèÄ«´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¡Ö²¿¤ÇËèÆü´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï1ËÜ150±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö250ÆüÇã¤¨¤Ð¡¢Ç¯3Ëü7500±ß¤«¤«¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤·¡¢¼«ÈÎµ¡¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¡£500ml¥¿¥¤¥×¤ÎËâË¡ÉÓ¿åÅû¤Ï2000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¤¿¤á¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤é¤½¤ÎÈ¾³Û¤Ç¤âÇã¤¨¤ë¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¤Ç¤â¡¢ìÔÂô¤ò¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð1¥Ñ¥Ã¥¯400g¤Ç1000±ßÄøÅÙ¡£¿åÅû1ËÜÊ¬¤Ë20g»È¤¦¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¾ÃÈñ¤Ï12¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç1Ëü2000±ß¡£¿åÅû¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â1Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò¤ò¤ï¤«¤¹¥³¥¹¥È¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Âå¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ëº½Åü¤ä¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤¬¡¢500mlÆþ¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦1ËÜ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¼ê´Ö²Ë¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢ºâÉÛ¤«¤é¾®Á¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥´¥ßÈ¢¤Ë¥Ý¥¤¡¢¤è¤ê¤Ï³Î¤«¤ËÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤â¡¢¤ªÅò¤ò¤ï¤«¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¤æ¤¹¤¤¤Ç¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ë¤À¤±¡£¥é¥ó¥ÁÂå¤ÎÀáÌó¤Ë¼êºî¤êÊÛÅö¤òºî¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤³¤³¤Ç¤Ï´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀÆü¤«¤é´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¥Þ¥¤¿åÅû¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤ÏÊÑ²½¤ò·ù¤¦¤·¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤â¤Î¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤¹ÎäÀÅ¤µ¡¢Æü¡¹¤Î½¬´·¤òÊÑ¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤òÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ÇÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â»Ù½ÐÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§¸áÆ² ÅÐµªÍº¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¤ä´ë¶ÈÊÑ³×¤Ë½¾»ö¡£Ãù¶â70Ëü±ß¤ò1Ç¯¤Ç3²¯±ß¤Î»ñ»º¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¡£
(Ê¸:¸áÆ² ÅÐµªÍº¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë)