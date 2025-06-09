12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë²á¹ó¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Î¿´Íý¤È¤Ï¡© ¾Íè³èÌö¤¹¤ë»Ò¤Ï¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤Ç°é¤Ä¤Î¤«
¾¯»Ò²½¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹â¤¤³ØÎò¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¡¢¾Íèº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÎÊø²õ¡¢AI¤ÎÂæÆ¬¡¢¤½¤·¤Æ·ã²½¤¹¤ë¹ñºÝ¶¥Áè¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¶µ°é´Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¹¥´ñ¿´¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ ¡Ö¤Ê¤¼¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Ù¡Ê¾®µÜ»³Íø·Ã»Ò Ãø¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÊÐº¹ÃÍ40Âæ¤Î¹â¹»¤Ë·ÄØæ¤ä¾åÃÒ¤Î»ØÄê¹»¿äÁ¦¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤ë¡© ¼õ¸³¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤¹
ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤ò¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤Ï¾ÍèÀ®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ØÎÏ¤Î¹â¤¤»Ò¤Ë°é¤Æ¡¢ÍÌ¾¹»¤ä°ìÎ®Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÄí¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Î»äÎ©¡¦¹ñÎ©Ãæ³Ø¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï5Ëü2400¿Í¤Ç¡¢¼õ¸³Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î18.12¡ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¼óÅÔ·÷ÌÏ»î¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Æ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤³¤½°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍÌ¾¤Ê³Ø¹»¤äÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¿ÆÀ¤Âå¤¬°ìÈÖÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó½¢¿¦¤¹¤ì¤ÐÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜÅª¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ÏÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢Å¾¿¦¤äÉû¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤äÅÝ»º¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯ÅÙ¤ÎÅÝ»º´ë¶È·ï¿ô¤Ï8881·ï¤Ç¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤30.6¡ó¤ÎÁý²ÃÎ¨¤Ç¤¹¡Ê¢¨Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤È¡¢º£¤¢¤ë»Å»ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬AI¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸Å¤¤¶µ°é´Ñ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀ¸»º¡¢ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤ÇÆüËÜ¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤·¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢º£¤ÏGAFAM¡ÊGoole¡¢Amazon¡¢Facebook¡¿¸½Meta¡¢Microsoft¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿³¤³°¤Î´ë¶È¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¤Ëµ¯¶È¤·¤¿ÁÏ¶È10Ç¯°ÊÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï608¼Ò¤ÇÀ¤³¦25°Ì¡Ê2024Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤è¤ê¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤¬10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Î¿ô¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï8¼Ò¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤Ç1200¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔËþ¡×¡ÖÉÔÂ¡×¡ÖÉÔÊ¿¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤«¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤³¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¶È²È¤¬¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÏ«Æ¯À¸»º¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ñÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®µÜ»³Íø·Ã»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È ¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¶µ°éAI¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£½°µÄ±¡¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»Åù¤ò·Ð¤Æ2015Ç¯¤è¤ê¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ë¤Æ¸½¿¦¡£ICT¶µ°éÎÎ°è¤ÎÂ¾¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Êµ¯¶È²ÈÀº¿À¡Ë¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶µ°éAl¤¬ÊÑ¤¨¤ë21À¤µª¤Î³Ø¤Ó¡×¡Ê¶¦Ãø¡¡ËÌÂçÏ©½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î³Ø¤ÓÀïÎ¬¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¡»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥¢¥«¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¶¥Áè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡× ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î½¬´·¡Ù(KADOKAWA) ¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¹¥´ñ¿´¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ ¡Ö¤Ê¤¼¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡Ë¡£(Ê¸:¾®µÜ»³ Íø·Ã»Ò)
¤·¤«¤·¡¢½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÎÊø²õ¡¢AI¤ÎÂæÆ¬¡¢¤½¤·¤Æ·ã²½¤¹¤ë¹ñºÝ¶¥Áè¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¶µ°é´Ñ¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¹¥´ñ¿´¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ ¡Ö¤Ê¤¼¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Ù¡Ê¾®µÜ»³Íø·Ã»Ò Ãø¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³Î¨¤Î¹â¤µ¤Ï¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ìÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¶µ°é¤ò¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤Ï¾ÍèÀ®¸ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ØÎÏ¤Î¹â¤¤»Ò¤Ë°é¤Æ¡¢ÍÌ¾¹»¤ä°ìÎ®Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë²ÈÄí¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤Î»äÎ©¡¦¹ñÎ©Ãæ³Ø¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï5Ëü2400¿Í¤Ç¡¢¼õ¸³Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î18.12¡ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨¼óÅÔ·÷ÌÏ»î¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¡¢12ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤ÎÉÔ°Â¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Æ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤³¤½°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÍÌ¾¤Ê³Ø¹»¤äÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¤»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¿ÆÀ¤Âå¤¬°ìÈÖÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó½¢¿¦¤¹¤ì¤ÐÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜÅª¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ÏÊø¤ì¤Ï¤¸¤á¡¢Å¾¿¦¤äÉû¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤äÅÝ»º¤â¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯ÅÙ¤ÎÅÝ»º´ë¶È·ï¿ô¤Ï8881·ï¤Ç¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤30.6¡ó¤ÎÁý²ÃÎ¨¤Ç¤¹¡Ê¢¨Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤â¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤È¡¢º£¤¢¤ë»Å»ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬AI¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¸Å¤¤¶µ°é´Ñ¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤¬Å¾Íî¤·¤¿Âç¤¤Ê¸¶°ø½¾Íè¤ÎÆüËÜ¤Î¶µ°é¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤ÉÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ë¤âÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤Æ¡¢²áµîºÇÄã¤Î38°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¥¹¥¤¥¹ IMDÈ¯É½¤ÎÀ¤³¦¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ë¡£
ÂçÎÌÀ¸»º¡¢ÂçÎÌ¾ÃÈñ¤ÇÆüËÜ¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤·¤¿»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢º£¤ÏGAFAM¡ÊGoole¡¢Amazon¡¢Facebook¡¿¸½Meta¡¢Microsoft¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿³¤³°¤Î´ë¶È¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¤Ëµ¯¶È¤·¤¿ÁÏ¶È10Ç¯°ÊÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï608¼Ò¤ÇÀ¤³¦25°Ì¡Ê2024Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤è¤ê¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¤¬10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Î¿ô¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï8¼Ò¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤Ç1200¼Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔËþ¡×¡ÖÉÔÂ¡×¡ÖÉÔÊ¿¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤«¡¢º£¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤³¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¶È²È¤¬¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÏ«Æ¯À¸»º¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ñÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®µÜ»³Íø·Ã»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È ¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¶µ°éAI¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£½°µÄ±¡¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»Åù¤ò·Ð¤Æ2015Ç¯¤è¤ê¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ë¤Æ¸½¿¦¡£ICT¶µ°éÎÎ°è¤ÎÂ¾¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤¿³Ø¤Ó¤ä¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Êµ¯¶È²ÈÀº¿À¡Ë¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶µ°éAl¤¬ÊÑ¤¨¤ë21À¤µª¤Î³Ø¤Ó¡×¡Ê¶¦Ãø¡¡ËÌÂçÏ©½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¿·»þÂå¤Î³Ø¤ÓÀïÎ¬¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¡»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥ì¥¢¥«¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¶¥Áè¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡× ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Î½¬´·¡Ù(KADOKAWA) ¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¹¥´ñ¿´¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ ¡Ö¤Ê¤¼¡© ¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡Ë¡£(Ê¸:¾®µÜ»³ Íø·Ã»Ò)