¡ÖÍî¤Á¤ë»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤¢¡×Æü¡¹¤ÎÂÎ½Å¤ÎÊÑÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×Í§¿Í¤«¤é¤Î¹ðÇò¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡ª¡¿¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤Ë17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë
²æËý¤·¤Ê¤¤¤«¤é·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡ª
3¿©¿©¤Ù¤ÆOK¡¢´Ö¿©¤âOK¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ì¡²è²È¤Î¤Ê¤®¤Þ¤æ¤µ¤ó¤¬¡¢Í§¿Í¤¬ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Áé¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¼«¿È¤¬¿É¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤¿²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö·ÑÂ³¤¬Í¥Àè¡¢¸úÎ¨¤Ï¸å²ó¤·¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤¿·ë²Ì¡¢-17kg¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤½¤¦¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ê¤®¤Þ¤æÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÁé¤»¤ë¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤Ë17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡ª¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«
Ãø¡á¤Ê¤®¤Þ¤æ¡¿¡ØÁé¤»¤ë¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤Ë17kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù