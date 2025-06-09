²£ÉÍ¡¡ÂîµåÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡×£¸·î¤ËÆüËÜ½é³«ºÅ¡¡Ä¥ËÜ·»Ëå¤é½Ð¾ì¤Ø
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡Ê£¸·î£·¡Á£±£±Æü¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬£¹Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜÃË»Ò¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë¡¢½÷»ÒÀ¤³¦£¶°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡Ö¡Ê²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÁ°¿È¤Î¡Ë²£ÉÍÊ¸²½ÂÎ°é´Û¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¡£Âîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤²£ÉÍ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È³«ºÅ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì£³£²Áª¼ê¤Ë½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¶¥¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤ÏÇ¯¤Ë£¶Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¡£Â¾¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÂîµåÂæ¤ä²ñ¾ì±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡ÖÂç²»ÎÌ¤Î²»³Ú¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤â»²²Ã¡££²£³Ç¯¤Î¥Þ¥«¥ªÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¤â¹â¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤Âç²ñ¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢»ÔÌò½êÂ¦¤òÎ®¤ì¤ëÂç²¬Àî±è¤¤¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ë¤ÏÂç²ñ»ÅÍÍ¤ÎÂîµåÂæ¤¬ÆÃÀß¤µ¤ì¡¢£³¿Í¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ä¥ËÜÈþ¤È¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç¤ÏÀÐÀî¤µ¤ó¤¬£µÅÀ¤òÀè¼è¤·¡¢¤½¤Î¥é¥±¥Ã¥È¤µ¤Ð¤¤ËÄ¥ËÜÃÒ¤«¤é¡Ö¸½Ìò¡Ê»þÂå¡Ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£