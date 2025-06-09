ÂçÃ«æÆÊ¿ 6»î¹ç¤Ö¤êÄ¹ÂÇ¡ª4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»àµå ¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÏ¢ÇÔ2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¡÷¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»àµå¤À¤Ã¤¿¡£
Âè1ÂÇÀÊ¡¢¼ã¼êÍË¾³ô¤Ç¤¢¤ë±¦ÏÓ¥Þ¥°¥êー¥Óー¤Î½éµå¤òÂª¤¨º¸Ãæ´Ö¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè2ÂÇÀÊ¡¢2²ó1»à3ÎÝ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬À¸¤«¤·¤¤ì¤º°ì¥´¥í¤Ë¡£
Âè3ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Þ¥°¥êー¥Óー¤Î¥·¥ó¥«ー¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
Âè4ÂÇÀÊ¡¢¥¹¥Ð¥ó¥½¥ó¤Î¥¹¥¤ー¥Ñー¤¬º¸Â¼óÆâÂ¦¡Ê¤¯¤ë¤Ö¤·¡Ë¤ËÅö¤¿¤ê»àµå¡£ÄË¤¬¤ëÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥È¥ìー¥Êー¤âÍè¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÎÝ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï7ÂÐ3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥«ー¥·¥çー¤Ïº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Ï¢ÇÔ¤Ï2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢1¥²ー¥àº¹¤ÇÌÀÆü¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸ ¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë......
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×