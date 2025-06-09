ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿²Æì¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¤É¤³¤«¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿²Æì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤¬¶¦±é¼Ô¤Î¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤äÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù²Æì¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤ÎÍ§¾ð¤È³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤¿¤Á¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î°ì°÷¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ·º»ö¤È¤Ê¤ë¥°¥¹¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»£±ÆÁ°¤Ë²Æì¤òË¬Ìä¤·¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤³¤«¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²Æì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë...¡×¤ÈÎÞ¤°¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê6·î9ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë