Amber’sが新曲「カリギュラ」を6月11日(水)に配信リリースすることが決定した。 本楽曲は編曲には数々の大物アーティストのプロデュースを手がけるMONJOE氏を迎え、様々な展開で進行していくアレンジに、多彩なギターで繰り広げられるアップチューン。あらゆるものから抑制される現代に悶悶とする人々へ、力強い言葉で背中を押す歌詞の世界観をエモーショナルなハイトーンボーカルで歌い上げた。 リリース決定に際し、Amber’sから楽曲コメントも寄せられている。 ◆ ◆ ◆ ■Amber’sコメント「やるな」と言われると、なぜかやりたくなる。そんな衝動を正面から肯定した一曲です。 生きていると、理屈やルール、空気を読んだ“正しさ”に縛られて、本当の自分が見えなくなる瞬間があると思います。でもそれって、誰の人生なんだろう?そう問いかけたくなるような時に聴いてほしい楽曲です。 正解なんて分からなくていい。「やりたいからやる」その気持ちこそが、今の自分を突き動かす一番リアルな答えなんじゃないかと思います。 自分自身、この曲を掲げてここからも進んでいきます。 ◆ ◆ ◆ Amber’sは新曲「カリギュラ」の配信リリースを記念し、6月11日(水)20:00よりオフィシャルInstagramアカウントでトーク配信ライブを実施する。約1年ぶりとなる新曲のリリースについての制作話など、ここでしか聞くことのできない配信ライブとなる模様だ。お楽しみに。 「カリギュラ」 2025年6月11日(水)配信スタートhttps://ambers.lnk.to/Caligula作詞:豊島こうき 作曲:Amber’s 編曲:Amber’s / MONJOE ライブ情報 <Amber’s ×シズクノメsplit tour “DOUBLE STEAL”>2025年6月18日(水)千葉県・柏PALOOZAOPEN18:30 / START19:00 2025年6月22日(日)愛知県・池下UPSETOPEN16:30 / START17:00 2025年6月27日(金)東京都・町田CLASSIXOPEN18:30 / START19:00 <Amber’s ONEMAN LIVE 2025 “sign”>2025年8月1日(金)東京都・新宿MarzOPEN18:30 / START19:00 ■イベント出演 FOWS pre.<VELVET RIOT>日時:6月26日(木)OPEN18:00 / START 18:30会場:渋谷FOWS出演:Amber’s / THIS VERY DAY / INTERAGE / (O.A)藍色シティ <BEAT FRIDAY vol.1>日時:7月4日(金) OPEN18:30 / […]

