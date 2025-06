MUCC主催イベント<LuV Together>が9月6日、茨城・水戸市民会館 グロービスホールにて開催sれることが発表となった。 これは本日6月9日(=MUCCの日)、東京・恵比寿The Garden Hallにて開催された“ファンの楽曲投票”によるリクエストライヴ<2025スペシャルMUCC day!「ムックリ クエストLIVE-序-」>終演後に発表されたもの。 逆MUCCの日となる9月6日に開催される主催イベント<LuV Together 2025>はMUCCをはじめ、cali≠gari、デラックス×デラックス、DEZERT、lynch.といった全5組の出演が決定。cali≠gariは、MUCCと同郷の先輩バンドであり久々の共演となる。DEZERTは、事務所の後輩であり昨年末の日本武道館公演を成功に収め、47都道府県ツアーを目前に控えている。そして、昨年に引き続き参加する盟友lynch.。新進気鋭の歌謡曲パフォーマンス集団・デラックス×デラックスは初出演を果たす。 2024年から始動したMUCC主催イベント<LuV Together>は、先輩から若手まで世代を超えた幅広いアーティストが共演するもの。チケット詳細は後日発表される予定だ。 ■<MUCC主催イベント「LuV Together 2025」>9月6日(土) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール出演:MUCC / cali≠gari / デラックス×デラックス / DEZERT / lynch.チケット詳細は後日発表 ■<MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025>▼ミヤ【釈迦です。】Day1 闇 7月26日(土) 茨城・水戸VOICE open16:15 / start17:00【釈迦です。】Day2 暴 7月27日(日) 茨城・水戸VOICE open15:15 / start16:00●チケット:前売8,500円(税込) ※入場時ドリンク代別途必要 ※スタンディング 一般発売:2025年6月14日(土)12:00〜 ▼逹瑯<逹瑯四十六大祭『宿儺』>8月21日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOMopen17:00 / start18:00出演:MUCC、逹瑯 solo works※逹瑯solo works サポートメンバー:YOUSAY、LiN(ユナイト)、リウ(メトロノーム)、KEN’ICHI、後藤泰観、足立房文●チケット:前売8,500円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※スタンディング一般発売:7月6日(日)12:00〜【朱ゥノ吐+SWAMP会員先行】申込受付:6月11日(水)12:00〜6月15日(日)21:00【朱ゥノ吐+会員・虚無僧 DU MODE会員先行】申込受付:6月20日(金)12:00〜6月24日(火)21:00https://fanicon.net/fancommunities/4122 ▼YUKKE11月5日(水) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’※詳細後日発表 関連リンク ◆<MUCCメンバー完全プロデュース生誕公演 2025>特設サイト◆MUCC オフィシャルサイト◆MUCC オフィシャルTwitter◆MUCC オフィシャルFacebook◆MUCC オフィシャルInstagram◆MUCC オフィシャルYouTubeチャンネル◆MUCC オフィシャルFCアプリ「朱ゥノ吐+」◆MUCC […]

