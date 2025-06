一般社団法人日本DJ協会が監修する、日本国内DJによるプレイリスト企画『“NOW” JAPAN DJ’s SELECTION』。全国のDJが隔週で“NOW”をテーマにプレイリストを公開してきたこのシリーズが、ついに記念すべき第100回を迎えた。 今回、プレイリストを紹介するのは、DJ協会の理事であり、<LuckyFES>の企画・ブッキングプロデューサー、さらには音楽メディアBARKSの代表を務めるDJ DRAGONだ。ラジオDJとしても活動し、日々多角的に音楽と向き合う彼が、“NOW”をテーマにしたプレイリストを公開した。 ◆ ◆ ◆ 先日、京都で開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」を見て思ったのは、いま、日本の音楽シーンは、世界の中でもひときわ異彩を放つ「摩訶不思議なパラレルワールド」と化しているのだと。 レコードとCDという物理の海を越え、いまや音はサブスクリプションの光となって拡散する時代。日本の音楽は、もはや海外の文化を“迎える“側ではなく、“送り出す“側、つまり、「逆黒船」として世界に向けて舵を切ったのである。 長きにわたり続いてきた文化的鎖国は静かに解かれ、日本独自の美意識と違和感が溶け合ったサウンドは、いまや世界を席巻しつつある。それは奇をてらったものではなく、むしろ研ぎ澄まされた感性の結晶。 いつの日か、いや、ほどなくして、世界のクラブでJ-POPがフロアを揺らす日がやってくるだろう。そのくらい、日本の音楽はいま、“面白い“のだ。いや、“面白がれる“のだ。 私自身、昨年より音楽ニュースサイトBARKSの代表という立場に就き、毎日、文字どおり音楽の“シャワー“を浴びて暮らしている。思考の隙間にビートが染み込む。心の襞にメロディがひっかかる。そんな最高の日々。 【DJ DRAGON イチオシ曲】イチオシ曲は、あなたがこのプレイリストから耳で感じ、心で反応した1曲。それこそが、あなたにとっての“イチオシ“です。 DJ DRAGON ◆ ◆ ◆ 新しい音楽との出会いは、いつも一瞬の偶然から始まる。ぜひその偶然の出会いを感じて、あなた自身のストーリーを紡いでほしい。 DJ DRAGON プロフィール 1988年、DJ DRAGON名義でDJ活動を開始。TOKYO No.1 SOUL SETを経て、THE BIG BAND!!のボーカルとして活動。1996年にワーナーミュージックジャパンからデビュー。DJと並行して音楽プロデューサー、アレンジャー、作曲家として音楽全般に携わる。また、ラジオやテレビなどの音楽番組の司会も務め、これまでにJ-WAVE、Fm、yokohama、bayfm78などでレギュラー出演。現在はLuckyFMを中心に活動している。2022年よりLuckyFesの企画プロデューサーに就任。株式会社神南、株式会社MODEA ARTS、株式会社EVEREST JAPANの代表取締役を務める。2007年よりNPO法人「街角に音楽を」理事長に就任。2015年、日本のDJの認知度の向上を目指した一般社団法人日本DJ協会を設立し、理事長に就任している。その後、2024年には、日本を代表する音楽メディアの一つ「BARKS」の代表取締役社長にも就任。 DJ DRAGON X : https://x.com/DJ_DRAGON_DJ DRAGON instagram : https://www.instagram.com/djdragon_jp/一般社団法人 日本DJ協会 https://www.japandj.com/

