CHIANZが、約1年ぶりとなる2nd EP『MESSY』(読み:メッシー)を7月2日に配信リリースすることが決定した。 タイトルの『MESSY』=“散らかっている”“ごちゃごちゃ”の意味通り、メンバー4人の異なるバックグラウンドや音楽的ルーツが交差した、CHIANZらしさあふれる一枚に仕上がっているという。 収録曲は、シティポップ的アプローチで仕上げた表題曲「MESSY」、ライブで人気を誇る初のバラード曲「TONIGHT」、2024年9月にリリースされた「GIRL」、そして台湾のプロデューサー/シンガーソングライターLIU KOIによる「GIG」のリミックスを含む全4曲。8月10日には表参道 WALL&WALLにて2ndEP「MESSY」のリリースパーティーを開催することも決定した。シンガーソングライター・7coとのツーマンライブとなり、チケット最速先行は6月9日20時より受付開始。 2nd EP『MESSY』 2025年7月2日(水)配信リリース収録曲:「MESSY」「TONIGHT」「GIRL」「GIG (LIU KOI Remix)」※CDは8/10(日)のリリースパーティ会場にて販売予定 Lyric Video 公開予定2025年7月2日(水)21:00〜(YouTube)https://youtube.com/@chianzoffical <CHIANZ 2nd EP Release Party “MESSY”> 会場:表参道 WALL&WALL日時:2025年8月10日(日)OPEN 17:00 / START 18:00出演:CHIANZ / 7cohttps://www.instagram.com/iam_7coチケット:e+ 最速先行(6/9 20:00〜6/22 23:59)https://eplus.jp/chianz/ 関連リンク◆CHIANZ オフィシャル Instagram◆CHIANZ オフィシャル YouTube◆CHIANZ オフィシャル X◆CHIANZ オフィシャル TikTok

