Êø²õ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤¬¤³¤Î20Ç¯´Ö¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤òÉ½ÌÀ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¸½Ìò»þÂå¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¡¼¥¸¡¦¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó»á¤¬¡¢º£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢º£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¼éÈ÷½Å»ë¤ÎÀï½Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏÊï¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ö20Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¿¡£20Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¡Ø¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇºÍÇ½¤Þ¤Ç¤â¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Â³¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥Ã¥é¡¼¥é¤ä¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¥¨¥Ã¥ê¡¼¥Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê»î¹ç¤Ï¡¢¡Ø»à¤Ìµ¤¤Ç¼é¤ë¡Ù¡Ø¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¯ÂÑ¤¨¤ë¡Ù¡Ø·ë²Ì¤Î¤¿¤á¤ËÃÄ·ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤ÈÆ±¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥º¡¼¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×A½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¤ÆÇÔÂà¡£¤µ¤é¤Ë7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë²¤½£Í½Áª¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï0-3¤Ç´°ÇÔ¤·¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥Ã¥Õ¥©¥ó¤Ï¡Öº£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎËÜÍè¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀï¤¤Êý¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾åÎ®³¬µé¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÃÑ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
WÇÕ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö°ÎÂç¤ÊÀ¤³¦ÅªÁª¼ê¡×5Ì¾
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢ÌÀÆü¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥ë¥É¥ÐÂåÉ½¤ò·Þ¤¨¤ë¡£