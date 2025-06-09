¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¤è¡×°æ·å¹°·Ã¤Î­à¤¢¤ó¤Ñ¤ó­á¥·¥ç¥Ã¥È(°æ·å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿±Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@hiroeigeta_mg¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤NHK¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç­à¤¢¤ó¤Ñ¤ó­á¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°æ·å¹°·Ã(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£À±¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Âç¤­¤Ê¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢6Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¥É¥é¥Þ¡Ö¥ï¥¿¥·¤Ã¤Æ¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é2¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

À±¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Âç¤­¤Ê¤¢¤ó¥Ñ¥ó¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤ß

¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¤è¡×°æ·å¹°·Ã¤Î­à¤¢¤ó¤Ñ¤ó­á¥·¥ç¥Ã¥È
(°æ·å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿±Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@hiroeigeta_mg¤è¤ê)
¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¤è¡×°æ·å¹°·Ã¤Î­à¤¢¤ó¤Ñ¤ó­á¥·¥ç¥Ã¥È
(°æ·å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼±¿±Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@hiroeigeta_mg¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¤è¡×¡Ö¤¢¡Á¤ó¥Ñ¥ó¥Á¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬¥Ç¥«¤¤¤Î¤«?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 