¡È¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¶áÆ£¿¿É§¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¡¡¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¡×¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶öÁ³¡¢¶áÆ£¿¿É§¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡È¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¶áÆ£¿¿É§¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¶áÆ£¿¿É§¤ËÆ´¤ì¤ë¡È¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É¤³¤È½©ÄÅËÓ¼Â¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ëÂ¼¡£¤½¤ó¤Ê°ëÂ¼¤¬¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶áÆ£ËÜ¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á´ò¤·²á¤®¤Æ¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¶áÆ£¤È°ëÂ¼¤¬¾Ð´é¤Ç»Ø¤ò¤µ¤·¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡°ëÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¿¿¤ÃÅö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±é¤¸¤¿Ìò¤Ø¤Î°¦Ãå¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡¡ºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬ËÜÊª¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¥à¥Ã¥Á¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¤¹¤´¤¹¤®¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hayato_isomura¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡È¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¶áÆ£¿¿É§¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢¶áÆ£¿¿É§¤ËÆ´¤ì¤ë¡È¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É¤³¤È½©ÄÅËÓ¼Â¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ëÂ¼¡£¤½¤ó¤Ê°ëÂ¼¤¬¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÊó¹ð¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶áÆ£ËÜ¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á´ò¤·²á¤®¤Æ¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ëÂ¼¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¿¿¤ÃÅö¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±é¤¸¤¿Ìò¤Ø¤Î°¦Ãå¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡¡ºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬ËÜÊª¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¥à¥Ã¥Á¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¤¹¤´¤¹¤®¥ì¥¢¤¹¤®¡×¡ÖÀ¨¤¤¶öÁ³¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hayato_isomura¡Ë