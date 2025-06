シンガーソングライター・米津玄師が東京ドームで開催した『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』国内ツアーファイナル公演(2月27日)より、「Plazma」「BOW AND ARROW」のライブ映像が、きょう9日午後9時より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。アンコール1曲目を飾った「BOW AND ARROW」は、砕け散る氷の映像をバックに、煌びやかなサウンドで会場を彩った。言葉を積み上げ、まっすぐなまなざしで歌う米津の姿が印象的なステージとなり、開放感のあるサビに突入すると、観客は手を上げて熱演に応えた。「Plazma」では、青・黄・白の“ガンダムカラー”のライトのなか、ダンサブルなリズムにのせて熱を込めた歌声が響きわたり、会場は熱狂の渦に包まれた。1月から4月にかけて行われた『JUNK』ツアーでは、これらの新曲も披露しながら、日本国内をはじめアジア、ヨーロッパ、アメリカを巡り、全体で約44万人を動員した。米津の15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」は、6月11日に発売となる。また、2026年11月6日から12月17日にかけて、全国6都市14公演をめぐるアリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催することも発表されている。