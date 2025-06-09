¡É¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢¶áÆ£¿¿É§¤ÈÂÐÌÌ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Ç½©ÄÅËÓ¼Â¡Ê¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡Ë¡¿½©ÄÅ¿¿É§¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ëÂ¼¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¶áÆ£¿¿É§¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡É¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¶áÆ£¿¿É§¤ËÂÐÌÌ
¡¡°ëÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤À¤è¡ª¥à¥Ã¥Á´ò¤·²á¤®¤Æ¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¿¿¤ÃÅö¤·¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¶½Ê³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡õ¥à¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬ËÜÊª¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡É¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡É°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¶áÆ£¿¿É§¤ËÂÐÌÌ
¡¡°ëÂ¼¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¶áÆ£¿¿É§¤µ¤ó¤Ë¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤ó¤À¤è¡ª¥à¥Ã¥Á´ò¤·²á¤®¤Æ¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¤¬¤´ËÜ¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª¡ª¡ª¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¿¿¤ÃÅö¤·¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¶½Ê³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡õ¥à¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥à¥Ã¥Á¤¬ËÜÊª¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£