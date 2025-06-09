»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¹Ô°÷¤é¤¬ÃÔ´ÁÈï³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¡È¸î¿È½Ñ¡É³Ø¤Ö¡Ö¼«Ê¬¤¬Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤È¤â¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¡×¡¡·Ù»ëÄ£
¶ä¹Ô°÷¤¬ÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¸î¿È½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î»°É©UFJ¶ä¹Ô·îÅç»ÙÅ¹¤Ç¤Ï13¿Í¤Î¹Ô°÷Á´°÷¤¬½÷À¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£·îÅç·Ù»¡½ð¤Î½ÀÆ»¤ä·õÆ»¤Î¶µ´±¤Î¼êËÜ¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¼ó¤ò°®¤é¤ì¤¿¤ê¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
·îÅç·Ù»¡½ð´ÉÆâ¤ÇµîÇ¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃÔ´ÁÈï³²¤Ï3·ï¡¢º£Ç¯¤Ï2·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·îÅç·Ù»¡½ð¤ÎÅÏÉôÁï»Ò½ðÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÃÔ´Á¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ç¤¢¤ê·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤È¤È¤â¤Ë¼þ¤ê¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£