2位:港区/46票

All About ニュース編集部では、5月21日〜6月4日の期間、全国10〜60代の男女190人を対象に、「東京23区で住みここちのいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、「経済支援が充実していると思う東京23区の自治体」ランキングの結果をご紹介します。港区では、ひとり親家庭への家賃助成や児童養育手当の上乗せ支給を実施。高齢者向けには、配食サービスや生活支援券の配布も行っています。所得制限のない出産祝金制度もあり、幅広い層に向けた独自支援が展開されています。

1位:千代田区/54票

回答者からは「手軽に住めるような場所ではないですが、支援が手厚いイメージ」(20代女性/東京都)、「とても治安が良いことや、持病の補助金がとても出る」(20代女性/神奈川県)、「給付金など経済支援が良いから」(30代男性/北海道)などのコメントがありました。千代田区は、若年単身者や子育て世帯を対象にした家賃補助制度のほか、出産費用助成や入学準備金支給など多岐にわたる支援を行っています。生活福祉資金貸付や介護予防事業など、高齢者向けの経済的サポートも充実しています。回答者のコメントを見ると「コロナ禍での区民への補助金が大きかったから」(40代女性/埼玉県)、「「次世代育成手当」など区独自の制度が充実している」(50代男性/徳島県)、「税収が多く、住民サービスが充実しているから」(40代女性/東京都)といった声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです