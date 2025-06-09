ÀÐÇËÁíÍý¤¬Íè¸©¡¡ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ë»¡¡¡·²ÇÏ¸©
¤³¤Î½µËö¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬¸©Æâ¤òË¬¤ì¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¹ÔÀ¯¤äÌ±´Ö¼çÆ³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«¤é¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë»ë»¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ã¶À¤ÎÂç¼ê¥Á¥§ー¥ó¡Ö£Ê£É£Î£Ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¸¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬³«Àß¤·¤¿¡Ö£Ê£É£Î£Ó£Ð£Á£Ò£Ë¡×¤Ç¤¹¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¤È¥á¥¬¥Í¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«ÃÏ°è¤Î¸òÎ®µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¹¾ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤ò»î¿©¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£¥¸¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÅÄÃæ¿ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤«¤éÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÌ±´Ö¼çÆ³¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë´±Ì±Ï¢·È¤ÎÊýºö¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬·²ÇÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·£¸·î¤Î´ßÅÄÁ°ÁíÍý°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÁ°¶¶»Ô¤ÎÃæ±ûÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤òÊâ¤¡¢¥ì¥ó¥¬Éß¤¤ËºÆÀ°È÷¤·¤¿ÇÏ¾ìÀîÄÌ¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ¤Î¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤âË¬¤ì¡¢·Ð±Ä¼ÔÍ»Ö¤¬¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¡ÖÂÀÍÛ¤Î²ñ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤Ê¤ó¤«ºÇ¶áÌÌÇò¤¤Ä®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÁ°¶¶¤À¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±ï¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£°ì²ó¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤¦¤Á¤â¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
Ì±´Ö¼çÆ³¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿£Ê£É£Î£ÓÅÄÃæ¿Î¼ÒÄ¹¡ÖÁ°¶¶¤ÎÌ±´Ö¡¢»ÔÌ±¤ò´Þ¤á¤¿Á±°Õ¤¬³¹¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÇä¤ê¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢ÁíÍý¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¼«Ê¬»ö²½¤·¤Æ¡¢Á°¶¶»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡Ö¤Þ¤Á¤Ê¤«¤ÎºÆ³«È¯¤ä¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·¥Æ¥£¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ°¤¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤â¤¦°ìÊâ¡¢¤É¤¦ÃÏÊý¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸£²¡¥£°¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÁ°¶¶»Ô¤Î´±Ì±Ï¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤º¤«¤é¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ñµÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¤ä¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¹ÔÀ¯¡¢Íê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÌ±´Ö¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÌµ´Ø¿´¤Î»ÔÌ±¡¢¤³¤ì¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀäÂÐ¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡×
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¹âºê»Ô¤Î£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤òË¬¤ì¤¿ÀÐÇËÁíÍý¡£Ãæ¹âÀ¸¤¬ÌµÎÁ¤ÇºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ëµòÅÀ¡Ö£Ô£Õ£Í£Ï£Ç£õ£î£í£á¡×¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÜÀß¤òÀâÌÀ¤·¤¿»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤Ø¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ÎÉ¬Í×À¤ä¡¢¡Ö²¹ÀôÊ¸²½¡×¤Î¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÃÎ»ö¡ÖÃÏÊý¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»º¶È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊý¤Ç±þ±ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×