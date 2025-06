aespaが、ニューシングル「Dirty Work」を6月27日13:00(日本時間)にリリースする。これに先駆けて「Dirty Work」のPre Add & Pre Saveがスタートし、Appleとタッグを組んだパフォーマンスビデオが公開された。 aespaにとって今作は「Supernova」「Whiplash」に続くリリースとなるシングル作品で、タイトル曲「Dirty Work」に加え、英語バージョンとインストゥルメンタルを含む3曲が収録されており、世界中の音楽ファンの期待が高まっている。 「Dirty Work」のパフォーマンスビデオは、Appleとのコラボレーションによる「Shot On iPhone」キャンペーンの一環として制作されたもので、映像では“ダーティな鉄の味”をコンセプトに、ヒップかつセクシーなムードをまとったパフォーマンスが展開され、楽曲の世界観を視覚的に印象付けている。 同シングルのフィジカルアルバムは「Dirty Case Ver.」および「Dirty Worker Ver.」の2形態で、各種オンライン/オフラインショップにて予約受付が開始されている。購入特典として限定トレカや応募用シリアルコードなどが用意され、ワーナーミュージック・ストア、タワーレコード、HMVではそれぞれ異なる特典が展開される。 aespa Single「Dirty Work」 2025年6月27日(金)13:00リリース(日本時間)Pre Add & Pre Save:https://aespa.lnk.to/DWJPu1.Dirty Work2.Dirty Work (English Ver.)3.Dirty Work (Instrumental)特設サイト https://sp.wmg.jp/aespa_DirtyWork/フィジカル商品ワーナーミュージック・ストア https://store.wmg.jp/collections/aespa/products/5103タワーレコード https://tower.jp/article/feature_item/2025/06/05/1002HMV https://www.hmv.co.jp/news/article/250604114/ <aespa LIVE TOUR 2025 in JAPAN(仮)> 10月4日(土)・5日(日) 福岡・マリンメッセ福岡 A館10月11日(土)・12日(日) 東京・有明アリーナ10月18日(土)・19日(日) 愛知・IGアリーナ11月8日(土)・9日(日) 東京・国立代々木競技場 第一体育館11月26日(水)・27日(木) 大阪・大阪城ホール

