the HIATUSのオフィシャルYouTubeチャンネルにて、2024年にスペースシャワーTVで放送された『the HIATUS “Sunset on the Rails” SPECIAL』より、各曲ライブ映像が一挙公開となった。 同番組では、2024年8月に開催された自身初の日比谷野外大音楽堂公演<Sunset on the Rails>より11曲が放送された。2025年2月に先んじて公開されていた「Lone Train Running」「The Flare」の2曲に続いて、残り9曲すべてのライブ映像が公開となった。 同公演を音源化したLive Album『Sunset on the Rails 2024.08.18』は各ストリーミングサービスにて配信中だ。 ■Live Album 『Sunset on the Rails 2024.08.18』▼各ストリーミングサービスhttps://lnk.to/SotR240818 関連リンク ◆the HIATUS オフィシャルサイト◆the HIATUS オフィシャルTwitter◆the HIATUS オフィシャルInstagram◆the HIATUS オフィシャルFacebook◆the HIATUS オフィシャルYouTubeチャンネル◆the HIATUS レーベルサイト

