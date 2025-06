a flood of circleの佐々木亮介(G,Vo)が6月16日(月)のニッポン放送『オールナイトニッポンX(クロス)』でパーソナリティを担当することが決定した。 佐々木がニッポン放送でパーソナリティを担当するのは、2024年放送の『佐々木亮介の泥水ラジオ』以来2回目で、『オールナイトニッポンX(クロス)』は初登場となる。 番組では佐々木の近況トークに加え、9月4日(木)にニッポン放送主催で開催される a flood of circleと漫才師・金属バットによる対バンライブ<KINZOKU Bat NIGHT at Shibuya O-EAST>の見どころや、イベントへの意気込みも語る予定。さらに、“対バン相手”となる金属バットがコメント出演するほか、放送直前の6月14日(土)にリリースされる新曲「KILLER KILLER」のオンエアも予定している。 番組では「No.1 KILLER KILLER」と題して、あるテーマにおける“KILLER=最高“を決定するコーナーも実施予定。テーマは、後日ANNX公式X(@ANN_Xross)にて募集する。 番組決定にあたり、佐々木からのコメントも到着した。 ◆ ◆ ◆ ■a flood of circle・佐々木亮介 コメントラジオで喋ります。助けてください。 佐々木亮介 ◆ ◆ ◆ また、9日朝8時には、「KILLER KILLER」のレーベルサイト限定盤DVD「Black Magic Fun Fun Night 3 〜Rare! Rare! Rare!〜」内にも収録されている、「火の鳥」のライブ映像が公開された。 さらに、6月15日(日)19時より<新曲「KILLER KILLER」リリース記念!Stationheadリスニングパーティー>が開催されることも発表されている。 ニッポン放送『a flood of circle・佐々木亮介のオールナイトニッポンX(クロス)』 放送日時:2025年6月16日(月)24時〜24時58分※「オールナイトニッポンJAM」で音声同時配信。※月曜日の「オールナイトニッポンX(クロス)」は週替わりパーソナリティとなりますパーソナリティ:佐々木亮介(a flood of circle)コメント出演:金属バット 番組メールアドレス :afoc@allnightnippon.com番組ハッシュタグ :「#佐々木亮介ANNX」radikoリンク:https://radiko.jp/share/?t=20250616240000&sid=LFR「オールナイトニッポンJAM」: https://share.annjam.jp/43TG <KINZOKU Bat NIGHT at […]

