¥ª¥é¥ó¥ÀÌ¾FW¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤òÉ¾²Á¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇPO¿Ê½Ð¡Ö´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¡×
¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È»á¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿
¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬6·î9Æü¡¢10Æü¤Ë¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢Á°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤âËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎFW¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ï5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÀï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç4°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼Á¤¬¹â¤¯¡¢µ»½Ñ¤â¤¢¤ë¡£Èó¾ï¤ËÁÈ¿¥Åª¤Ç¡¢¡Ê¿¹ÊÝ¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê¤òÁª¤ÖÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£´ÆÆÄ¼«¿È¤ËÅ¯³Ø¡¢ÍýÇ°¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®¤¬¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë