【にじさんじ甲子園2025】 6月15日18時 ドラフト会議配信予定 7月25日~27日 本戦開催予定

ANYCOLORは、コナミデジタルエンタテインメントのプレイステーション 4/Nintendo Switch用ゲーム「パワフルプロ野球2024-2025」を使用したイベント「にじさんじ甲子園2025」を6月15日から開始する。

「にじさんじ甲子園」は2019年から舞元啓介さん、天開司さんらが主催となって開催しているイベント。ゲーム内「栄冠ナイン」で選手を育成し、優勝をかけて競い合う。6月15日18時からは、監督となるライバーがにじさんじ、NIJISANJI EN所属ライバーを選手として指名するドラフト会議が実施される。本戦の開催は7月25日~27日となっている。

あわせてグッズを6月15日12時より公式ECサイト「にじストア」にて販売する。各チームのTシャツとレプリカチケットのセットや、マフラータオル、にじぱぺ甲子園Tシャツ、応援うちわがラインナップされている。

【にじさんじ甲子園2025 開催決定!【#にじ甲2025 】】

グッズラインナップ

Tシャツ&レプリカチケットセット(各4,500円)

マフラータオル(各2,800円)

にじぱぺ甲子園Tシャツ(各1,500円)

応援うちわ(各600円)

一般社団法人日本野球機構承認 Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)寺嶋裕二・講談社/「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京



(C)Konami Digital Entertainment