Éüµì¡¦Éü¶½¤Î»ÖÈ¾¤Ð¤Ç¡ÄÎÓÁ°É¹¸«»ÔÄ¹Ë´¤¯¤Ê¤ë¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤â
É¹¸«»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¤ÎÎÓÀµÇ·¤µ¤ó¤¬¤¤Î¤¦Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£68ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î¤¿¤áµîÇ¯11·î¤Ë¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É¹¸«»Ô¤ÎÎÓÀµÇ·Á°»ÔÄ¹¤Ï¡¢µîÇ¯²Æ¡¢¼«¤é¤¬¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æー¥¸4¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢µîÇ¯11·î¤Ë»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ10Ê¬¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£68ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿É¹¸«»Ô¤ÎÉüµì¤ÈÉü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÉÂµ¤¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤Ç»ÔÄ¹¤òÂà¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÇ¤¼°¤Ç¤ÎÎÓÁ°»ÔÄ¹
¡Ö¤³¤ÎÉ¹¸«»Ô¤ÎÌ¤Á¾Í¤ÎÂçºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¤³¤½¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¡£Ç¤´üÅÓÃæ¤ÇÂàÇ¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓÁ°»ÔÄ¹¤ÎÄÌÌë¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ïº£·î12Æü¤Ë»ÔÆâ¤ÎÁòµ·¾ì¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¹¸«»Ô¤ÎµÆÃÏ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£É¹¸«»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£