¡ÚÈ÷ÃßÊÆ¡Û7Æü¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Ç¤âÈÎÇä³«»Ï¡Ö2022Ç¯»º5¥¥íÆþ¤ê¡×ÈÎÇä¿ô°Ê¾å¤ÎµÒ¤ÇÅ¹Æ¬¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿500ÂÞ¤ÏÌó20Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×Ä¹ºêÅ¹¡£
³«Å¹Á°¤«¤é500¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2000±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµá¤á¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò4980¥È¥ó¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¤«¤é1ÅÔ4¸©¤Î6Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2022Ç¯»º¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò5¥¥íÆþ¤ê1ÂÞ¡¢ÀÇ¹þ¤ß1944±ß¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£
Ä¹ºêÅ¹¤Ë¤Ï500ÂÞ¤¬Æþ²Ù¤·¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹ ÂçÀ¸ ÌÔ Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¤¤¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²¿½½·ï¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÉô¤Ë¤âÀ¼¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤é¾å¤²¤Æ¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡ÊÅ¹°÷¡Ë
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÆü¡¢500ÂÞ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÂ¤Ó¤Î»þÅÀ¤Ç500¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢»ÄÇ°¡£¤â¤¦µ¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Å¹¤Ç¤Ïº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡£¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤ò¡¢µÞ¤¤ç15Ê¬Á°ÅÝ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¡£6»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤À¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿æ¤¤¤Æ¡¢ÁáÂ®¿©¤Ù¤ë¡×
¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë
¡Ö2¿Í²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÅöÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£°Â¤¯¤Æ½õ¤«¤ë¡×
¡Ê²ÈÂ²Ï¢¤ì¡Ë
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£(Çã¤¨¤Æ)¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×
ÍÑ°Õ¤·¤¿500ÂÞ¤Ï¤ï¤º¤«23Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹ ÂçÀ¸ ÌÔ Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀºÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×
¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬Æþ²Ù¤Ç¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£