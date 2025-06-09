¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿500ÂÞ¤ÏÌó20Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Áí¹ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×Ä¹ºêÅ¹¡£

³«Å¹Á°¤«¤é500¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë

¡Ö²È·×¤¬¶ì¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2000±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµá¤á¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×

¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò4980¥È¥ó¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

7Æü¤«¤é1ÅÔ4¸©¤Î6Å¹ÊÞ¤Ç¡¢2022Ç¯»º¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ò5¥­¥íÆþ¤ê1ÂÞ¡¢ÀÇ¹þ¤ß1944±ß¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£

Ä¹ºêÅ¹¤Ë¤Ï500ÂÞ¤¬Æþ²Ù¤·¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹ ÂçÀ¸ ÌÔ Å¹Ä¹¡Ë

¡Ö¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ø¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¤¤¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡Ù¡Ø¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²¿½½·ï¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÉô¤Ë¤âÀ¼¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤é¾å¤²¤Æ¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×

¡ÊÅ¹°÷¡Ë

¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÆü¡¢500ÂÞ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÂ¤Ó¤Î»þÅÀ¤Ç500¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë

¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Çã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤­¤¿¤±¤É¡¢»ÄÇ°¡£¤â¤¦µ¢¤ê¤Þ¤¹¡×

Å¹¤Ç¤Ïº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡£¸áÁ°10»þ¤Î³«Å¹¤ò¡¢µÞ¤­¤ç15Ê¬Á°ÅÝ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë

¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿¡£6»þ¤«¤éÊÂ¤ó¤À¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿æ¤¤¤Æ¡¢ÁáÂ®¿©¤Ù¤ë¡×

¡ÊÇã¤¤ÊªµÒ¡Ë

¡Ö2¿Í²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÅöÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£°Â¤¯¤Æ½õ¤«¤ë¡×

¡Ê²ÈÂ²Ï¢¤ì¡Ë

¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£(Çã¤¨¤Æ)¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡×

ÍÑ°Õ¤·¤¿500ÂÞ¤Ï¤ï¤º¤«23Ê¬¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹ ÂçÀ¸ ÌÔ Å¹Ä¹¡Ë

¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀºÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×

¥ß¥¹¥¿ー¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¹ºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤¬Æþ²Ù¤Ç¤­¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£