MousePro¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ¦Ãå²ÄÇ½¤Ê14·¿¥Î¡¼¥ÈPCÈÎÇä³«»Ï
¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï6·î9Æü¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÈMousePro¡É¡Ê¸Æ¾Î¡§¥Þ¥¦¥¹¥×¥í¡Ë¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥¯¸þ¤±14·¿¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖMousePro C4¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖMousePro C4¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡û¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯
OS¤ÏWindows 11 Pro 64¥Ó¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Windows Autopilot¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CPU¤ÏÂè13À¤Âå ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë UHD¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥á¥â¥ê¤Ï8GB¡¢M.2 SSD¤Ï128GB (NVMe)ÅëºÜ¡£CPU¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i3-1315U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i5-1335U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-1355U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
¡û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ë
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÃåÃ¦²ÄÇ½¤ÊÅÀ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´ÖÆâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Þ¤ë¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÁ÷ÉÕ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÈÌ³¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½¤Íý¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¾õÂÖÂ¬Äê¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÆ°ºî»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ¦Ãå¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ûMIL-STD 810H¤ËÂÐ±þ
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¡ÊDoD¡Ë¤¬À©Äê¤·¤¿·³ÍÑÀ½ÉÊÄ´Ã£»þ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ëMIL-STD 810H¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿¿®ÍêÀ¥Æ¥¹¥È¤òÂè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿²á¹ó¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹â¤¤·øÏ´À¤ÈÂÑµ×À¤ò¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMousePro C4¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡û¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯
OS¤ÏWindows 11 Pro 64¥Ó¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Windows Autopilot¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CPU¤ÏÂè13À¤Âå ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë UHD¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥á¥â¥ê¤Ï8GB¡¢M.2 SSD¤Ï128GB (NVMe)ÅëºÜ¡£CPU¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i3-1315U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i5-1335U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core i7-1355U ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¡£
Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÃåÃ¦²ÄÇ½¤ÊÅÀ¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤»ÈÍÑ»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³°¤·¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
Ëü¤¬°ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´ÖÆâ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Þ¤ë¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÁ÷ÉÕ¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ÈÌ³¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½¤Íý¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¾õÂÖÂ¬Äê¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÆ°ºî»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÃ¦Ãå¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ûMIL-STD 810H¤ËÂÐ±þ
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¡ÊDoD¡Ë¤¬À©Äê¤·¤¿·³ÍÑÀ½ÉÊÄ´Ã£»þ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ëMIL-STD 810H¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿¿®ÍêÀ¥Æ¥¹¥È¤òÂè»°¼ÔÇ§¾Úµ¡´Ø¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿²á¹ó¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹â¤¤·øÏ´À¤ÈÂÑµ×À¤ò¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£