¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡Ä»³¸ý¸©¤¬11²¯5000Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÊÔÀ®
¸©¤Ï¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁí³Û11²¯5000Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò9Æü¡¢µÄ²ñ¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¸©¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û11²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á6²¯7000Ëü±ß¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤ë¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ÎÀ©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¸øÎ©¡¦»äÎ©¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈñÍÑ¤ä¡¢Èó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¾©³ØµëÉÕ¶â¤Î³È½¼ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆLP¥¬¥¹ÎÁ¶â¤äÃæ¾®´ë¶È¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤Ê¤É¤Ë4²¯8000Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É9¤Ä¤ÎµÄ°Æ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤ë¸©µÄ²ñ6·îÄêÎã²ñ¤Ïº£·î16Æü¤Ë³«²ñ¤·¤Þ¤¹¡£