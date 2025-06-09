¡Ú¾å´Ø¡¦Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¡Û½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤ò¡Ä¼þËÉÂçÅçÄ®µÄ²ñ¤ËÀÁ´êÄó½Ð
¾å´ØÄ®¤ÇÎ©ÃÏ²ÄÇ½ÀÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ç¤ÏÀè·î¡¢Ä®¤Î½»Ì±¤¬·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æº£¸å°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼þËÉÂçÅçÄ®¤Ç¤ÏÀè·î¡¢¾å´ØÄ®¤Ç¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß·úÀß·×²è¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±2¿Í¤¬½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Î³«ºÅ¤ä°Õ¸«¤òÊç¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎµÄ°÷¤âÄ®Ì±¤¬Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄ®¤Î°Õ»×¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
(ÅÄÃæËÊ¸µÄ°÷)
¡ÖÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄ®Ì±¤ËÅÁ¤¨¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ®¤Ê¤êµÄ²ñ¤Ê¤ê¤¬È½ÃÇ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
(ÀÁ´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿Àî¸ýÃÒ¤µ¤ó)
¡Ö»¿À®È¿ÂÐÎ¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤ÎÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÀÁ´ê¤Ïº£¸åµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£