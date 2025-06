韓国MnetとTHEBLACKLABELによるグローバルガールズグループデビュープロジェクト「I-LAND2 : N/a」から誕生した7人組グループizna(イズナ)が『BEEP』をリリースした。 『BEEP』は、恋が始まる瞬間に心の中で鳴り響く“警告音=BEEP”をテーマに、胸の高鳴りや緊張感をポップかつ感覚的に描いたダンスチューンで、清涼感あるシンセサウンドを基盤に、多彩な楽器とリズムが交錯しエネルギッシュな仕上がりとなっている。 中毒性の高いサビ「BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP」や「Gimme Gimme CPR」といった直感的なフレーズも印象的だ。振付には、これまでの楽曲「IZNA」「SIGN」でもタッグを組んできた世界的振付師・キール・テューティン(Kiel Tutin)が再び参加し、楽曲の感情とエネルギーを視覚的にも際立たせている。 今作には、韓国語版に加えて、グループ初の日本語楽曲「BEEP (Japan Edition)」も収録されており、オリジナルのメッセージを保ちつつ日本語に適した繊細な表現と構成によって、原曲とは異なる魅力が引き出されている。 『BEEP』 2025年6月9日(月)18:00配信Streaming & Download https://izna.lnk.to/BEEP1.BEEP2.BEEP (Japan Edition) X(韓国): https://x.com/izna_offclX(日本): https://x.com/izna_offcl_jp?lang=jaInstagram: https://www.instagram.com/izna_offcl/YouTube: https://www.youtube.com/@izna_offclTikTok: https://www.tiktok.com/@izna_offcl?lang=ja-JP

