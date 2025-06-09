¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ç80Ç¯ÂåÂç¿Íµ¤¡ª72ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËµÓ¸÷¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬ºÇ½é¤Ë²±¤¨¤¿Æñ¤·¤¤³°¹ñ¿Í¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È»þÂå¤¬¡ÄÌ´¤Î¼Ö¡×
ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç±ýÇ¯¤Î»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ö¥¥Ã¥È¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¿¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ê¥¤¥È2000¡×¤Çµð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡Ä¡£80Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¡£¿ÈÄ¹193¥»¥ó¥Á¤Î72ºÐ¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥â¥Æ¥â¥Æ¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬ºÇ½é¤Ë²±¤¨¤¿°ìÈÖÆñ¤·¤¤³°¹ñ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Ò¤È¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È»þÂå¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤ÊÌ´¤Î¼Ö¡×¡Ö¿§¡¹ÌäÂê¤âµ¯¤¤¿¤±¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ï¥Ã¥»¥ë¥Û¥Õ¤Ï1982Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î»äÎ©ÃµÄå¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ê¥¤¥È¤ò¹¥±é¤·°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£