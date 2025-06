歌手で俳優の小泉今日子が、9日放送のニッポン放送『小泉今日子のオールナイトニッポンPremium』(後5:30)に生出演。中森明菜への思いを口にする一幕があった。シティポップの名曲をオンエアする今回、小泉は、中森明菜「OH NO, OH YES!」を選曲。「ステキな曲だよね。最近も中川家さんのラジオに出たと聞きましたし、フェスで小室さんと共演されているというニュースも見ました。またいっぱい歌を歌ってくれて、すごくうれしい気持ちで、どっかでばったり会えるかなって思っているんですけど。会いたいなって思っています」とラブコール。ただ、自身が大ファンであるBTSのJUNG KOOKが「OH NO, OH YES!」を推していたという事実に「明菜ちゃんに嫉妬しているんですよ(笑)。いいなーって思って」と茶目っ気たっぷりに呼びかけていた。

前回(2023年12月)の放送からおよそ1年半ぶりとなる、今回のテーマは「70年代、80年代のシティポップ」。前回までは「70年代、80年代のアイドルソング」を特集してきたが、今回は小泉自身の選曲によるシティポップの名曲がたっぷりとオンエアされる。ここ数年、日本のみならず世界的にも注目を集めるシティポップ。同特番では、王道のヒット曲から知る人ぞ知る隠れた名曲まで、幅広いラインナップが予定されている。番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。