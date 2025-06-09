¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¡È¤¢¤ä¤á¡ÉËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¡¡ØËâÊª¡Ù7ÏÃ¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×
½÷Í¥¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØËâÊª¡Ù(Ëè½µ¶âÍË23:15¡Á24:15)¤ÎÂè7ÏÃ¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¡£ºÇ½ª²ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØËâÊª¡Ù¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
5·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅàÌé(±öÌî±Íµ×)¤ÎË½ÎÏ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ä¤á(ËãÀ¸)¤¬¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ÈÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ÇÈ¿·â¡£ÅàÌé¤ÎºÊ¡¦²Æ²»(ËÌ¹áÆá)¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡ÈDVÉ×¡ÉÅàÌé¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤ä¤á¤ÎµÕ½±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥°¡¼¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿!¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅàÌé¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊóÉü¤ò¤ª¤½¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡Á¡×¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËÜÅö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó!¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿ÅàÌé¤¬¼«Ê¬¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢Éü½²¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ä¤á¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¿³¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤¡¢¤¢¤ä¤á¤ÏÅàÌé¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÉü½²¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶»Áû¤®¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢ºÇ¾åÍÛ»Ò(¿ÀÌî»°Îë)¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¤¢¤ä¤á¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿ÍÛ»Ò¤È¡¢»¦µ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¿¤¿¤º¤àÅàÌé¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¤¢¤ä¤á¤È¡¢¼ýÇ¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿°äÂÎ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È??¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØËâÊª¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡Ä¡Ä¼ç¿Í¸ø¡¦²Ú¿Ø¤¢¤ä¤á¤Ï¼ÂÎÏ¤æ¤¨¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ëÈþ¤·¤½÷ÀÊÛ¸î»Î¡£Èà½÷¤ÏÃ¯¤Ë¤âÂ°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¼å¤µ¡È¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë½÷À¤ò¤É¤³¤«¤Ç·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯Ì¥ÏÇÅª¤ÊÃË¡¢¸»ÅàÌé¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤Ï¡È°¦¡á½êÍ¡É¤È¿®¤¸¤ë¡¢´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¿Í´Ö¤Ç¡¢½¾½ç¤ÊºÊ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅàÌé¤Ë¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëDVµ¿ÏÇ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÍÌ¾Âç³Ø¶µ¼ø»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ä¤á¤ÈÅàÌé¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Ê¤é·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤2¿Í¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Îø¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ØËâÊª¡Ù¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
5·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅàÌé(±öÌî±Íµ×)¤ÎË½ÎÏ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ä¤á(ËãÀ¸)¤¬¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ÈÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ÇÈ¿·â¡£ÅàÌé¤ÎºÊ¡¦²Æ²»(ËÌ¹áÆá)¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡ÈDVÉ×¡ÉÅàÌé¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤ä¤á¤ÎµÕ½±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥°¡¼¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤¸¤ï¤¸¤ï¤¯¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿!¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅàÌé¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊóÉü¤ò¤ª¤½¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¤â¤¦¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡Á¡×¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éËÜÅö¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó!¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶»Áû¤®¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢ºÇ¾åÍÛ»Ò(¿ÀÌî»°Îë)¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¤¢¤ä¤á¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿ÍÛ»Ò¤È¡¢»¦µ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¿¤¿¤º¤àÅàÌé¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¤¢¤ä¤á¤È¡¢¼ýÇ¼ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿°äÂÎ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¾×·â¤Î¸÷·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È??¡×¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØËâÊª¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡Ä¡Ä¼ç¿Í¸ø¡¦²Ú¿Ø¤¢¤ä¤á¤Ï¼ÂÎÏ¤æ¤¨¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ëÈþ¤·¤½÷ÀÊÛ¸î»Î¡£Èà½÷¤ÏÃ¯¤Ë¤âÂ°¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¼å¤µ¡È¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë½÷À¤ò¤É¤³¤«¤Ç·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯Ì¥ÏÇÅª¤ÊÃË¡¢¸»ÅàÌé¤¬¸½¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤Ï¡È°¦¡á½êÍ¡É¤È¿®¤¸¤ë¡¢´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤À¿Í´Ö¤Ç¡¢½¾½ç¤ÊºÊ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅàÌé¤Ë¤ÏºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëDVµ¿ÏÇ¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÍÌ¾Âç³Ø¶µ¼ø»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ä¤á¤ÈÅàÌé¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Ê¤é·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤2¿Í¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë¶¯¤¯¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤Îø¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£