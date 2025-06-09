¼«Ì±µÄ°÷¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÍî½ñ¤¡¡´ïÊªÂ»²õµ¿¤¤ÃËÂáÊá¡¢Ê¡²¬
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù½ÕÆü½ð¤Ï9Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î·ª¸¶¾Ä½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯¼£³èÆ°ÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÍî½ñ¤¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¡¢ÉðµïÇòÅ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¡áÆ±¸©Æá²ÑÀî»Ô°ÂÆÁ¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉðµïÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ø¤¸¤ß¤ó¤·¤Í¡Ù¤È½ñ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï5·î23Æü¸áÁ°5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Æá²ÑÀî»Ô¤Î½»Âð¤ÎÊÉ¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë³¥¿§¤Î¥¹¥×¥ì¡¼ÅÉÎÁ¤ÇÍî½ñ¤¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡·ª¸¶»á¤ÏÆ±»Ô¤ò´Þ¤à½°±¡Ê¡²¬5¶è¤ÎÁª½Ð¤Ç¡¢ÅöÁª1²ó¡£Æ±¤¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¾å¤ËÊÌ¤Î»æ¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤¬Â¾¤Ë3·ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢´ØÏ¢¤òÁÜºº¤¹¤ë¡£