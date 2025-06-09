70ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÇ¯¶â¼õµë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤Ï¡¢¡Ê¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¡Ü¡Ê¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î¹ç·×¡Ë¡à12¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢70ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ê¤É¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Î·îµë»Ùµë³Û¤ÏÌó31Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÞÍ¿¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤ò31Ëü±ß¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦51Ëü±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¡Ë¡Ý31Ëü±ß¡ÊÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¡á20Ëü±ß¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÇ¯¶â¼õµë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§70ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö70ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤ÇÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÇ¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡© ·î¤ÎµëÍ¿³Û¤ÏÌó31Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê²ñ¼Ò°÷¡¦60Âå¡Ë
A¡§70ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ê¤É¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¡Ê²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ò½ü¤¤¤¿Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·î³Û¡Ë¤È¡¢ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ê¢¨¡Ë¤òÂ¤·¤¿¶â³Û¤¬¡¢1¥«·îÅö¤¿¤ê51Ëü±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤Ï¡¢¡Ê¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡Ë¡Ü¡Ê¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î¹ç·×¡Ë¡à12¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢70ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ê¤É¤äÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤Î¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Î·îµë»Ùµë³Û¤ÏÌó31Ëü±ß¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÞÍ¿¤Î»Ùµë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¡¢ÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¤ò31Ëü±ß¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦51Ëü±ß¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»ÙµëÄä»ß´ð½à³Û¡Ë¡Ý31Ëü±ß¡ÊÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¡á20Ëü±ß¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î´ðËÜ·î³Û¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)